Жара на Юге России сменится похолоданием к концу рабочей недели

ТАСС, 27 июля. Жаркая погода, установившаяся на территории европейского Юга России, немного отступит в предстоящие выходные дни под воздействием холодного атмосферного фронта, сообщил ТАСС в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Жара немного отступит только в первые выходные дни августа. Через Юг России пройдет холодный атмосферный фронт, и температура воздуха в Ростовской и в Волгоградской областях, на севере Краснодарского края понизится на 6-8 градусов, на юге Кубани и на Ставрополье - на 3-5 градусов до 25-28 градусов. Пока часть юга страны еще под воздействием Черноморского циклона", - сказал он.

Центр циклона размещается сейчас над Крымом, где дожди и грозы продлятся и во вторник. На юге Ростовской области, в горных районах Краснодарского края и Адыгеи, республиках Северного Кавказа кратковременные дожди возможны, но их интенсивность невелика, на остальной территории Юга страны - на Ставрополье, в Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областях без осадков.

В среду воздействие Черноморского циклона проявится в кратковременных ливневых дождях, местами сильных, в Сочи, республиках Северного Кавказа. Небольшие дожди местами прогнозируют в Ставропольском крае и Калмыкии. В четверг осадки возможны только в горах Кубани, Адыгеи и Северного Кавказа, на остальной территории юга страны погода будет солнечной.

В Ростове-на-Дону вся неделя пройдет без осадков при температуре 31-34 градуса. В воскресенье ростовчан ждут сильные ливневые дожди, грозы и понижение температуры до 25 градусов. В Краснодаре жара упадет до 28 градусов в среду в связи с кратковременными дождями и грозами, затем вновь повысится до 35-38. В воскресенье похолодает уже на порядка 10 градусов, пройдут дожди.

Дожди при температуре до 20-24 градусов ждут жителей и гостей Симферополя до конца вторника, в среду и четверг будет ясно, до 30-32 градусов. В воскресенье холодный фронт вновь принесет кратковременные дожди, температура воздуха понизится до 25 градусов. Солнечно и без осадков при температуре 30-32 градуса будет в понедельник и вторник в Ставрополье. В среду в Ставропольском крае пройдут грозовые дожди, а в воскресенье - холодный атмосферный фронт с понижением температуры воздуха до 25-27 градусов.