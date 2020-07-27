Власти Ставрополья разработают меры поддержки пострадавших из-за засухи фермеров

ПЯТИГОРСК, 27 июля. /ТАСС/. Власти Ставрополья разработают новые механизмы поддержки фермеров и сельскохозяйственных предприятий, которые пострадали в 2020 году от засухи и неурожая, сообщила пресс-служба главы региона.

"[Фермерам] нужно выплачивать кредиты, платить зарплату работникам, а возможности нет. Это значит, нужен механизм прямой поддержки сельхозпредприятий и фермеров, которые оказались в трудных условиях. Проработайте такие предложения", - поручил профильным министерствам глава региона Владимир Владимиров на совещании в понедельник.

Как отметил глава региона, из-за засухи и неурожая многие сельскохозяйственные производители, фермеры в крае столкнулись с финансовыми трудностями.

Ранее пресс-служба главы региона сообщала, что 2020 год не имеет аналогов по сочетанию негативных природно-климатических факторов за 60-летнюю историю метеорологических наблюдений. В крае были засуха прошлой осенью, заморозки в апреле 2020 года и град в самом начале уборочной кампании. В ближайшие дни также прогнозируется сохранение жаркой погоды и повышенной пожароопасности.