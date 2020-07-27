В горах Ингушетии провели электричество для реставрации средневековых родовых башен

МАГАС, 27 июля. /ТАСС/. Сотрудники филиала компании "Россети Северный Кавказ" в Ингушетии проложили воздушную линию электропередачи в горном башенном поселке Джейрахского района, где ведется реставрация средневековых родовых башен, сообщили в пресс-службе энергокомпании.

"Филиал "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" завершил строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ, предназначенной для электроснабжения реставрационной площадки башенного комплекса в поселке Верхний Оздик Джейрахского района, где проводятся работы по восстановлению средневековых родовых башен специалистами", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в условиях горной местности специалисты работали вручную, без применения спецтехники.

"Несмотря на небольшую протяженность - 220 метров - проект оказался и сложным, и опасным. Энергообъект пришлось переводить через реку, а затем поднимать в гору, отвесный и скалистый склон исключал возможность применения специальной техники", - уточнили в пресс-службе.

Верхний Оздик - башенный поселок, расположенный в центральной части Галгаевского ущелья. Он датируется XIV - XVII веками и включает в себя боевую, две полубоевые и девять жилых башен с различными пристройками. Восстановительные работы начаты с боевой и примыкающей к ней жилой башни.