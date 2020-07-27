В Северной Осетии новый учебный год планируется начать в обычном режиме

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 июля. /ТАСС/. Новый учебный 2020 год планируется начать в Северной Осетии в обычном режиме, сообщила ТАСС министр образования и науки региона Людмила Башарина.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, заявил, что решение о формате занятий в российских школах будет приниматься по каждому региону отдельно.

"В Северной Осетии учебный год планируется начать в сентябре в обычном режиме. Сейчас в образовательных организациях идет активная подготовка к новому учебному году: проводится косметический и капитальный ремонт, школы получают новые учебники и оборудование", - сказала Башарина.

По ее словам, во время занятий в школах будут соблюдаться требования, рекомендованные Роспотребнадзором: дезинфекция помещений, отказ от кабинетной системы и массовых мероприятий.