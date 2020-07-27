Аграрии КБР к концу июля намолотили на 10% больше зерновых, чем в прошлом году

НАЛЬЧИК, 27 июля. /ТАСС/. Зерновые культуры убраны с 93% засеянной площади в Кабардино-Балкарии (КБР), намолочено 225 тыс. тонн зерна, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального Минсельхоза.

"В Кабардино-Балкарии, по оперативным данным, на сегодня намолочено порядка 225 тыс. тонн зерна, что составляет 110% к аналогичному периоду 2019 года. Зерновые культуры убраны с площади 71 тыс. га, или 93% от общей уборочной площади зерновых и зернобобовых (без кукурузы)", - говорится в сообщении.

Средняя урожайность составляет 31,5 ц/га, что на 5% выше прошлогодних показателей.

Отмечается, что самая высокая урожайность зерновых колосовых - в Терском районе, 41 ц/га. В Лескенском и Баксанском районах намолачивают с одного гектара соответственно 40 и 38 центнеров зерна.