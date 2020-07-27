В КЧР по случаю праздника Курбан-байрам объявили выходной день

ЧЕРКЕССК, 27 июля. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии объявили 31 июля нерабочим днем в связи с праздником Курбан-байрам (мусульманский праздник жертвоприношения, по-арабски - Ид аль-адха - прим. ТАСС). Об этом в понедельник сообщил глава республики Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

"По обращению председателя Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии Исмаила-Хаджи Бердиева в Карачаево-Черкесии 31 июля 2020 года - праздник Курбан-Байрам объявлен нерабочим днем. Соответствующий указ мною подписан. Органам местного самоуправления, администрациям предприятий и организаций различных форм собственности необходимо организовать работу в этот день с учетом реальных возможностей обеспечения занятости", - написал руководитель региона.

Он обратил внимание на необходимость соблюдения требований безопасности в связи с распространением коронавируса. "Традиционно в этот день мусульмане совершают праздничные молитвы, поминают своих близких, ходят в гости друг другу. Прошу вас, уважаемые земляки, не забывать о том, что случаи коронавируса в республике еще фиксируются, и опасность его распространения возрастает в местах массового пребывания людей. Прошу вас, будьте осторожны, соблюдайте санитарно-эпидемиологические правила, берегите себя и своих близких", - сказал Темрезов.

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения - отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных.