Филиал Петрозаводского медколледжа откроют на севере Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 июля. /ТАСС/. Филиал базового медицинского колледжа создадут в городе Костомукше, входящем в Арктическую зону РФ, для снижения кадрового дефицита среднего медицинского персонала в республике. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

"В настоящее время министерством здравоохранения Республики Карелия планируется создание филиала медколледжа в городе Костомукша, обучение будет проходить в очной форме", - говорится в сообщении.

Работа проводится во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина по сокращению дефицита медработников среднего звена в учреждениях здравоохранения. Помимо планов открытия новых образовательных центров, власти также увеличивают количество целевых мест в учебном учреждении: по сравнению с 2019 годом в эту приемную кампанию получить специальность по договору с будущим работодателем смогут в два раза больше абитуриентов петрозаводского медколлежа. В региональном ведомстве подчеркнули, что такой формат обучения не только гарантирует будущим студентам трудоустройство после окончания, но и позволит претендовать на дополнительную стипендию.

"При трудоустройстве выпускника медколледжа, прошедшего обучение по целевому договору, в ряде медицинских организаций также предусмотрена выплата подъемных финансовых средств, выпускники могут получить единовременные выплаты от полумиллиона до миллиона рублей", - приводит слова начальника отдела госслужбы и кадров Минздрава региона Евгения Ильина пресс-служба.

Всего в 2020 году в петрозаводском колледже готовы принять 300 абитуриентов, в том числе 250 человек на бюджетные места и 50 человек на коммерческой основе. Возможность получить среднее специальное образование по направлению "Сестринское дело" сегодня также есть в центральных районных больницах, где организованы группы очно-заочного обучения. "Такие группы работают в Медвежьегорской, Олонецкой, Пудожской и Сортавальской центральных районных больницах. В ближайшее время группа обучения специалистов появится в Кеми", - добавили в региональном ведомстве.