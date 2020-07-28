Первые дома во Владивостоке подключили к природному газу

ВЛАДИВОСТОК, 28 июля. /ТАСС/. Природный газ подвели к первым жилым объектам во Владивостоке. В перспективе свыше 2,7 тыс. квартир, два детских сада и школа строящегося микрорайона Изумрудный будут обеспечены теплом и горячим водоснабжением с использованием природного газа, сообщили во вторник в пресс-службе "Газпром газораспределение Дальний Восток".

В пресс-службе правительства Приморского края ТАСС напомнили, что жилой фонд Владивостока пока не газифицирован.

"Специалисты АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" осуществили газификацию котельной нового жилого комплекса "Изумрудный" в Советском районе города Владивостока. Газ подан на котельную для обеспечения горячей водой и теплом двух заселенных многоквартирных домов (876 квартир), а также двух построенных домов, в которых в настоящее время ведутся отделочные работы (438 квартир)", - говорится в сообщении.

Газовики выполнили техническое присоединение котельной к действующему газопроводу высокого давления от газораспределительной станции до ТЭЦ-1 и подали природный газ на новый объект малой энергетики.

"Сейчас котельная потребляет газ только для обеспечения первой очереди строительства. Однако комплексная застройка территории <…> продолжается. Поэтому вскоре мы ожидаем, что все жилые объекты и объекты социальной инфраструктуры "Изумрудного" будут построены и обеспечены теплом и горячим водоснабжением благодаря использованию природного газа в качестве основного энергоисточника", - сказал начальник Приморского производственно-эксплуатационного управления АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" Николай Ловыгин.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и при участии заинтересованных организаций обеспечить поэтапное завершение газификации страны к 2024 и 2030 году. На прошлой неделе вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Министерству энергетики РФ улучшить работу по газификации регионов Дальнего Востока.