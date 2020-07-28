Модульный беспилотник для доставки грузов и почты разработали в Университете Иннополис

КАЗАНЬ, 28 июля. /ТАСС/. Ученые Университета Иннополис разработали многовинтовой беспилотный летательный аппарат вертикального взлета для доставки грузов разных габаритов и почты. Сейчас экспериментальные образцы беспилотника находятся на этапе прототипирования, сообщил ТАСС ведущий инженер-конструктор Лаборатории автономных транспортных средств Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии компонентов робототехники и мехатроники" Муса Галимов.

Роспатент включил разработку в перечень "100 лучших изобретений России" за 2019 год и первое полугодие 2020 года в категории "Авиакосмическая промышленность, наземный, морской и воздушный транспорт".

"Мы оптимизируем параметры аппарата под отдельную задачу. Благодаря этому достигается экономичный режим использования. При этом конфигурацию модульного БПЛА вертикального взлета и посадки для конкретных целей сможет собрать любой пользователь, вне зависимости от наличия квалификации разработчика или инженера. Для этого необходимо прописать четкие и понятные инструкции сборки модульного беспилотника, а ошибка пользователя не должна вызывать критические последствия", - рассказал ученый.

Беспилотник собирается под условия конкретного полета из отдельных модулей с разными техническими характеристиками - все модули управляются единым центральным процессором, посылающим к ним управляющие команды. Он же анализирует сборку и определяет параметры и характеристики получившегося устройства. Если аппарат собран неправильно, процессор предупреждает пользователя об ошибке, рекомендует замену модулей и не запускает полет. Такая адаптивная система позволяет конструировать как традиционные БПЛА, так и беспилотники с уникальной схемой.

Эту разработку Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии компонентов робототехники и мехатроники" на базе Университета Иннополис можно использовать для доставки товаров, почтовой корреспонденции и посылок, а также транспортировки и подъема нестандартных негабаритных грузов, когда невозможно использовать подъемный кран. Грузоподъемность и размеры такого БПЛА оптимизируются к условиям конкретных задач, в которых планируется использовать беспилотник.

Для перевозки негабаритных грузов возможно использовать сборный корпус балочной конструкции самых разных форм. К корпусу устанавливаются воздушные винты. В сборку также включаются и различные датчики - веса, взаимного расположения осей воздушных винтов, определения положения аппарата в воздухе и т. д. "Экспериментальные образцы модульного беспилотника находятся на этапе прототипирования", - пояснил Галимов.

Об университете

Университет Иннополис специализируется на образовании, научных исследованиях и разработках в области информационных технологий и робототехники. Вуз функционирует по уникальной для России модели, сочетающей образование, науку и бизнес. Там работает 261 научно-педагогический сотрудник из 24 стран с опытом работы в мировой IT-индустрии, учатся свыше 770 студентов из 37 стран мира по 181 курсу бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. В категории "Совместные международные научные публикации" глобального рейтинга U-Multirank Университет Иннополис занимает восьмое место.

Иннополис - город в Татарстане, строительство которого началось в 2012 году, спустя три года состоялось открытие. В 2012 году постановлением правительства РФ там была создана особая экономическая зона. Власти Татарстана развивают Иннополис как центр притяжения IT-компаний.