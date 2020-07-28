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В девяти приморских деревнях и селах в 2021 году появится сотовая связь

В общей сложности сотовая связь отсутствует или имеет очень плохое качество в двухстах населенных пунктах края

ВЛАДИВОСТОК, 28 июля. /ТАСС/. Жители девяти сел и деревень Приморского края смогут воспользоваться сотовой связью с 2021 года. Об этом сообщил журналистам во вторник министр цифрового развития и связи края Константин Волошин.

"Из 33 населенных пунктов Приморья с наихудшим качеством связи в крае треть должна присоединиться к сотовой сети уже в следующем году. Еще в 170 населенных пунктах отсутствует сотовая связь. Эти вопросы будем постепенно закрывать", - пояснил Волошин.

Он уточнил, что сотовая связь появится в селах Фурманово, Молдавановка и Щербаковка, поселке Горноводное, деревне Бровки Ольгинского района, селе Залесье Партизанского городского округа, деревне Ястребовка Партизанского района, деревне Лидовка Дальнегорского городского округа, а также селе Медвежий Кут Чугуевского округа.

Обеспечение жителей края мобильной связью проходит в рамках региональной программы "Информационное общество", рассчитанной до 2027 года.

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