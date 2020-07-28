Новый корпус городской больницы построят в Кисловодске к 2022 году

ПЯТИГОРСК, 28 июля. /ТАСС/. Новый корпус Кисловодской городской больницы построят на территории действующего медучреждения. В нем расположатся операционный блок, приемное отделение, а также отделения общей реанимации и интенсивной терапии, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Министерства строительства и архитектуры Ставропольского края.

"Заключен контракт на строительство нового корпуса Кисловодской городской больницы. Участок, предоставленный под строительство нового корпуса, расположен на территории действующего медучреждения по улице Кутузова в городе Кисловодске. Строительство нового корпуса планируется завершить в 2022 году", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, проектным решением предусмотрено строительство операционного блока, трансформаторной подстанции, кислородно-газификационной станции, надземного и подземного переходов. Кроме того, будет выполнено благоустройство и озеленение территории.

Отмечается, что на первом этаже здания будет теплый тамбур для машин скорой помощи, а также помещения приемного отделения и блок помещений ангиографической операционной. На втором этаже запроектирована секция на 12 коек отделения общей реанимации и интенсивной терапии, там же разместят еще две секции по шесть коек. На третьем этаже будут расположены 10 операционных.

"Строительство нового корпуса стало возможным благодаря госпрограмме Ставропольского края "Развитие здравоохранения". Это будет первый этап реконструкции и модернизации городской больницы", - рассказал министр строительства и архитектуры края Валерий Савченко, слова которого приводятся в сообщении.

Больница была построена в 1988 году, капитального ремонта с того времени не проводилось. В ней работают более 800 человек. Стационар учреждения включает 12 профильных отделений общей коечной мощностью 486 мест.