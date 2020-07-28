Первый круизный рейс прибыл из Красноярска в Дудинку

КРАСНОЯРСК, 28 июля. /ТАСС/. Теплоход "Максим Горький", совершающий свой первый круиз по Енисею из Красноярска в Дудинку, прибыл в заполярный город. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации Таймырского муниципального района Красноярского края.

По данным краевого агентства по туризму, это первый с 2003 года туристический рейс по Енисею из Красноярска на север региона.

"Сегодня в заполярную столицу (Дудинку - прим. ТАСС) прибыл первый туристический рейс теплохода "Максим Горький". Гостей территории встречали представители пяти этносов Таймыра и глава района Евгений Вершинин <...>. Представители коренных малочисленных народов Таймыра на родных языках высказали гостям благопожелания, артисты заслуженного коллектива народного творчества Таймырского ансамбля песни и танца народов Севера "Хэйро" провели с ними национальные обряды", - сообщили в пресс-службе.

В таймырской администрации подчеркнули, что все мероприятия с туристами пройдут со строгим соблюдением всех противоэпидемиологических мер. Так, группы сформированы по пять-шесть человек, каждый из туристов накануне прошел тестирование, в том числе и во время следования теплохода. Кроме того, ограничен их контакт с местным населением, а домой они вернутся на чартерном самолете.

Сейчас средний возраст пассажирского флота на Енисее, по данным Российского речного регистра, превышает 28 лет, а наиболее крупных судов (пассажирские теплоходы "Александр Матросов" и "Валерий Чкалов") - более 60 лет. Крупный двупалубный дизель-электроход "Лермонтов", работающий на Енисее с 1959 года, был снят с эксплуатации и в 2015 году продан частному лицу. Двадцать лет назад на Енисее работали почти полтора десятка теплоходов. Крупнейший на реке теплоход - четырехпалубный "Антон Чехов" - работал в крае в 1978-2003 годах.