В Карачаево-Черкесии после заражения коронавирусом выздоровели более 3 тыс. человек

ЧЕРКЕССК, 28 июля. /ТАСС/. Общее число выздоровевших после заражения коронавирусом в Карачаево-Черкесии превысило 3 тыс., сообщили во вторник в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

"Количество выздоровевших в Карачаево-Черкесии с начала пандемии достигло 3 194 человек. Это 72% от общего числа инфицированных в республике с начала пандемии", - сказали в оперштабе.

Ранее глава республики Рашид Темрезов сообщил, что Карачаево-Черкесия готова к третьему этапу снятия ограничительных мер, введенных в конце марта из-за пандемии. С 17 июля в республике в полном объеме начали работу объекты общественного питания, торговые центры, кинотеатры и гостиницы, были сняты ограничения на работу образовательных учреждений, органов ЗАГС, тренажерных залов и бассейнов. Обязательным остается соблюдение масочного режима и социального дистанцирования.

За последние сутки в республике выявили 18 случаев заражения коронавирусом, неделю назад число новых случаев заражения составляло 25. Всего в Карачаево-Черкесии зафиксировано 4 415 случаев инфицирования, 21 пациент умер. В госпиталях республики получают лечение 102 человека, остальные проходят амбулаторное лечение.