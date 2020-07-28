Бабич: развитие Каспийска после передислокации флотилии должно учитывать интересы жителей

МАХАЧКАЛА, 28 июля. /ТАСС/. Интересы жителей дагестанского Каспийска должны быть максимально учтены при составлении планов развития города после передислокации туда Каспийской флотилии. Об этом на совещании в ходе рабочей поездки в Дагестан сообщил первый замглавы Минэкономразвития Михаил Бабич.

"Рассмотрим вопрос развития города Каспийска. Вы знаете, есть отдельное поручение президента в этой части с учетом передислокации личного состава Каспийской флотилии и максимальным учетом интереса жителей города для того, чтобы там [был] сбалансированный подход", - сказал он.

В 2018 году Каспийскую флотилию начали переводить из Астрахани в Дагестан, в основном в Каспийск, где строится новая военно-морская база. Рядом с новым местом дислокации военных в Каспийске, как сообщалось ранее, планируется возвести микрорайон на 3 тысячи квартир.