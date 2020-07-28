В Карачаево-Черкесии начнут реконструкцию стадиона "Саулук", построенного 50 лет назад

ЧЕРКЕССК, 28 июля. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии планируют провести реконструкцию единственного в городе Карачаевске стадиона "Саулук", который был построен в 1970 году. Об этом во вторник сообщил глава региона Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

"Вместе с членами правительства, мэром Карачаевска Аликом Динаевым осмотрели стадион "Саулук". Справедливости ради нужно сказать, что он давно нуждается в ремонте, и мы потратили довольно много времени, чтобы включить его в ту или иную федеральную программу и провести капитальную реконструкцию. Сегодня принял решение - начать ремонт стадиона силами республики, объединив возможности Минспорта и Минстроя КЧР", - написал Темрезов.

Он отметил, что работы на стадионе начнутся на этой неделе. "Жители Карачаевска, да и наши гости должны получить возможность заниматься спортом на открытом воздухе. И мы это сделаем, работы начнутся уже на этой неделе", - добавил глава республики.

В 2020 году на территории Карачаево-Черкесии будут введены четыре физкультурно-оздоровительных комплекса и 35 универсальных спортивных площадок.