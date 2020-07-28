В Дагестане к октябрю сдадут три многоквартирных дома для военных Каспийской флотилии

КАСПИЙСК, 28 июля. /ТАСС/. Еще три дома будут сданы до конца сентября в строящемся жилом комплексе для военнослужащих Каспийской флотилии в Махачкале, сообщил ТАСС во вторник генеральный директор ФКП "Управление заказчика капитального строительства МО РФ" Магомед Хандаев.

"В августе мы заселяем два дома и в сентябре заселяем еще один дом. В сентябре закрываем полностью программу первого этапа", - сказал собеседник агентства.

Во вторник военный городок, где построены четыре жилых дома для военнослужащих Каспийской флотилии, осмотрели первый замминистра экономического развития России Михаил Бабич и глава Дагестана Владимир Васильев. "Проект отличный, квартиры полностью меблированы и обеспечены техникой", - сказал Хандаев, докладывая Бабичу и Васильеву о проделанной работе.

Общее количество квартир составило 528. В доме предусмотрено восемь квартир для семей с маломобильными группами населения. Часть квартир уже заселены.

В июне сообщалось о сдаче первого дома на 168 квартир в новом жилом комплексе.

Строительство жилого комплекса началось в 2019 году. Ранее сообщалось, что в Махачкале подходит к завершению первый этап строительства четырех девятиэтажек для военных Каспийской флотилии, передислоцированных из Астрахани в Дагестан. Сообщалось, что сдача всех четырех домов планируется до конца 2020 года. В 2018 году Каспийскую флотилию начали переводить из Астрахани в Дагестан, в основном в Каспийск, где строится новая военно-морская база.