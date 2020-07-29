В главном аэропорту Колымы реконструируют системы энергоснабжения

ТАСС, 29 июля. Власти Магаданской области намерены реконструировать системы энергоснабжения в главном аэропорте региона, который находится в поселке Сокол. В пресс-службе регионального правительства ТАСС сообщили, что на объекте уже ведут монтаж кабельных линий и трансформаторных подстанций.

Обновление взлетно-посадочной полосы сделает полеты в Магадан более безопасными и регулярными: аэропорт сможет принимать воздушные суда всех типов, а влияние неблагоприятных метеоусловий на прием и отправление рейсов снизится.

"[В настоящее время на объекте ведется] строительство периметрового ограждения (земляные работы), строительство патрульной дороги (стабилизация грунтового основания), энергоснабжение с устройством кабельных линий и трансформаторных подстанций (строительно-монтажные работы), подготовительные работы к реконструкции РД (рулежной дорожки для буксировки самолетов), РП (место между стоянками самолетов с подземной инфраструктурой для транспортировки топлива) и [восьми] МС (мест стоянки самолетов)", - сообщили в региональном правительстве.

Там отметили, что пандемия повлияла на график работ и отсрочке некоторых мероприятий. "Однако заказчик и подрядчик делают все возможное для сокращения отставания", - заверил собеседник агентства.

Международный аэропорт федерального значения Магадан ведет свою историю с 1960-х годов. Первая очередь взлетно-посадочной полосы длиной 1 680 м была сдана в эксплуатацию 10 сентября 1963 года. В 1973 году в поселке Сокол, где находится аэропорт, состоялось открытие нового здания аэровокзала. Сейчас аэропорт обеспечивает регулярное авиасообщение Магаданской области с аэропортами Дальнего Востока, Сибири и Москвы.