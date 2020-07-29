Дегтярев поддержит присвоение Комсомольску-на-Амуре звания "Город трудовой доблести"

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 29 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что обратится к руководству страны с предложением присвоить Комсомольску-на-Амуре почетное звание "Город трудовой доблести".

"Почему-то на имя президента письмо (с ходатайством о присвоении звания - прим. ТАСС) никто не подписал. Я считаю, что Комсомольск-на-Амуре абсолютно по параметрам подходит под почетное звание "Город трудовой доблести" - здесь столько предприятий, столько героических трудовых подвигов. Поэтому у меня просьба - на мое имя подготовить пакет [необходимых документов], который мы передадим главе государства", - сказал Дегтярев, который находится в среду в Комсомольске-на-Амуре, во время разговора с рабочими и руководством Амурского судостроительного завода, а также главой города Александром Жорником.

Президент России Владимир Путин в марте 2020 года подписал закон об учреждении звания "Город трудовой доблести". Оно присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность. 2 июля Путин подписал указ о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" 20 городам.

Также Дегтярев пообещал благоустроить все дворы Комсомольска-на-Амуре по федеральной программе в течение четырех лет.

"Город президентского внимания, а благоустройство оставляет желать лучшего, и за это нам немножко должно быть стыдно. Я имею ввиду и правительство, и местных чиновников. Мы планируем за четыре года по федеральной программе "Комфортная среда" все дворы привести в порядок. И у меня просьба - учитывать мнение людей", - заявил глава края.

По словам мэра, существующая скорость этой работы предполагает благоустройство 50-60 дворов в год. При этом существует возможность увеличить темпы при увеличении финансирования. Дегтярев в ответ еще раз подчеркнул необходимость учитывать мнение жителей города о приоритетных объектах, а также усиливать контроль над расходованием средств со стороны правительства и местных чиновников.

Работа по благоустройству общественных пространств на Дальнем Востоке сопутствуют национальному проекту "Жилье и городская среда", инициированному президентом РФ Владимиром Путиным.

Комсомольск-на-Амуре - второй по величине город Хабаровского края. Его основали в 1932 году, находится на левом берегу Амура, в 404 км к северо-востоку от Хабаровска. Это крупнейший промышленный Дальнего Востока, где находятся судостроительный, авиационный, нефтеперерабатывающий и металлургический заводы, транспортный узел Байкало-Амурской магистрали и сети автодорог. В 2015 году на территории города образовали территорию опережающего развития "Комсомольск", в новые предприятия которой инвесторы за пять лет вложили около 2,2 млрд рублей.