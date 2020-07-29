Приморье получило почти 387 млн рублей для доплаты классным руководителям

ВЛАДИВОСТОК, 29 июля. /ТАСС/. Учителя Приморского края с начала учебного года будут ежемесячно получать дополнительную надбавку за классное руководство. Из федерального бюджета на эти цели выделено 386,8 млн рублей, сообщила ТАСС министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

"С 1 сентября в крае будет введена выплата в размере 5 тыс. рублей ежемесячно за выполнение функций классного руководителя. На указанные цели из федерального бюджета выделено 386,8 млн рублей. Средства предназначены для осуществления выплат в течение четырех месяцев предстоящего учебного года. В следующем году из федерального бюджета Приморью направят еще более одного млрд рублей на указанные выплаты", - сказала Бондаренко.

Получателями выплаты в регионе станут почти 9 тыс. педагогов. С учетом начисления районного коэффициента выплаты для сотрудников образовательных учреждений в Приморье составят от 7,5 до 9 тыс. рублей.

Новая федеральная ежемесячная доплата для педагогов вводится по поручению президента РФ Владимира Путина. В послании к Федеральному собранию глава государства подчеркивал, что доплата классным руководителям во всех регионах будет начисляться из федерального бюджета, с сохранением выплат, которые полагались педагогам до введения дополнительной меры поддержки.