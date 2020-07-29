В поселке в Якутии реконструируют очистные сооружения на средства Фонда ЖКХ

ЯКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Якутские власти реконструируют канализационные очистные сооружения в поселке Жатай в рамках проекта модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Первая очередь проекта будет введена к концу следующего года и позволит решить экологическую проблему попадания сточных вод в реку Лену, сообщил ТАСС заместитель министра ЖКХ и энергетики региона Виктор Романов.

Канализационные очистные сооружения поселка требуют капитальной реконструкции в связи с аварийным состоянием. Их первая очередь введена в эксплуатацию в 1972 году, вторая - в 1987 году. Существующая система очистки раствором хлора устарела морально и физически и по качеству сточных вод не удовлетворяет нормативам на сброс, так как эксплуатируется устаревшее оборудование и технологическая схема.

"Правление Фонда содействия реформированию ЖКХ рассмотрело заявку Якутии и дало положительное заключение на предоставление финансовой поддержки на реализацию проекта по реконструкции канализационных очистных сооружений бытовых и сточных вод в поселке Жатай. Проект в текущем году прошел государственную экспертизу. Полная стоимость проекта - 419 млн рублей", - сказал Романов.

Он уточнил, что финансирование со стороны фонда составит 251 млн рублей, региональные власти вложат в проект 57 млн рублей. "В качестве концессионера предприятие "Водоканал" инвестирует 89 млн рублей, еще 29 млн рублей составит софинансирование муниципального образования", - отметил Романов.

Поселок городского типа Жатай образует одноименный городской округ как единственный населенный пункт в его составе. Расположен на левом берегу реки Лены, в 15 км ниже Якутска.