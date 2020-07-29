В Якутии внедрят автоматизированную систему скорой медпомощи в 2020 году

ЯКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Региональная автоматизированная система скорой медицинской помощи заработает в этом году в Якутии, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

"В целях оптимизации скорой медицинской помощи в 2020 году все отделения (станций и подстанций) государственных медицинских организаций, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи, должны быть подключены к централизованной системе "Управление скорой и неотложной медицинской помощью", - рассказали в министерстве.

По мнению собеседника агентства, это поможет проконтролировать время, за которое санитарный транспорт добирается до пациентов и четкое их распределение по больницам в случае госпитализации.

Нацпроект "Здравоохранение", в рамках которого запускается система, рассчитан до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий", "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" и "Развитие экспорта медицинских услуг".