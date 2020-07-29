Под Волгоградом отремонтируют 20 км федеральной трассы в 2020 году

ВОЛГОГРАД, 29 июля. /ТАСС/. Ремонт 20-километрового участка федеральной трассы Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград завершится в 2020 году. Об этом сообщил в среду губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, проинспектировав на месте ход выполнения работ.

"Мы помним, какой эта дорога была в 2014 году, какие вопросы были к безопасности движения. За эти годы почти 90% приведено в нормативное состояние, в этом году еще 20 км дороги сделаем. Дорога уже сегодня соответствует запланированным показателям", - приводит слова губернатора его пресс-служба.

Бочаров уточнил, что на сызранском направлении много мостов, которые нуждаются в ремонте, один из них - через реку Ерзовка в Городищенском районе, который полностью приведут в порядок в течение 2020-2022 годов.

Начальник федерального казенного учреждения (ФКУ) Упрдор Москва - Волгоград Юрий Сорокин отметил, что мост через Ерзовку протяженностью 271 метр построен в 1990-х года, за почти 30 лет эксплуатации на нем образовались дефекты, влияющие на грузоподъемность и безопасность сооружения. Ремонт левой части моста начался в апреле 2020 года и идет с опережением графика. Специалистам предстоит обновить гидроизоляцию, водоотводы, заменить асфальтобетонное покрытие, а также отремонтировать пешеходные дорожки с лестничными сходами, такие же работы в 2021-2022 годах выполнят и с правой стороны моста.

"В результате мы восстановим грузоподъемность искусственного сооружения до 20 т, приведем в нормативное состояние проезжую часть моста и подходы к нему, а также полностью обустроим пешеходные дорожки", - сказал Сорокин.

По данным пресс-службы администрации Волгоградской области, наведение порядка в дорожном хозяйстве региона, конструктивное взаимодействие с федеральным центром и участие в реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" за шесть лет позволили охватить работами более 2,1 тыс. км дорог. До 2024 года с учетом всех программ в регионе планируется реализовать еще не менее 240 основных проектов, в том числе построить третью и четвертую очереди пускового комплекса моста через Волгу, завершить реконструкцию мостового перехода по плотине Волжской ГЭС, построить новый мост через Волго-Донской судоходной канал и 12 км дороги в обход Волгограда, построить и отремонтировать сотни километров городских и сельских дорог.