Образовательные вебинары пройдут перед онлайн-форумом "Машук-2020"

ПЯТИГОРСК, 29 июля. /ТАСС/. Участники Северо-Кавказского молодежного онлайн-форума "Машук-2020" смогут пройти подготовительные образовательные вебинары. На них молодежь сможет познакомиться друг с другом, провести самопрезентацию и обсудить грантовый конкурс, сообщили журналистам в пресс-службе форума в среду.

"1 и 2 августа на официальной странице Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" "ВКонтакте" состоятся образовательные вебинары, которые помогут подготовиться к участию в площадке. На повестке дня: какие вызовы стоят перед регионами СКФО, и как каждый участник может найти в их решении место для себя и своего проекта. Также участники смогут познакомиться между собой, попробовать себя в навыке генерации идей и самопрезентации", - говорится в сообщении.

По данный пресс-службы, большой блок обсуждения будет посвящен проведению грантового конкурса. Эксперты Росмолодежи подробно расскажут о подготовке проектов для конкурсов: как выбрать идею проекта, просчитать его бюджет, эффектно представить на публичной защите, а затем реализовать и подготовить отчетность.

"С теми, кому интересна карьерная мастерская форума, эксперты обсудят, что ждет участников на мастер-классах и карьерных консультациях, как именно будет проходить работа по решению кейсов от работодателей", - говорится в пресс-релизе.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске Ставропольского края с 2010 года. В 2019 году форум проходил с 9 по 30 августа, и впервые на "Машуке" была организована третья смена, а число участников увеличилось до 3 тыс. XI Северо-Кавказского молодежный онлайн-форум "Машук-2020" пройдет с 10 по 26 августа.