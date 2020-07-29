Полпреду президента в СКФО в I полугодии 2020 года поступило более 1200 обращений

ПЯТИГОРСК, 29 июля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе за первые шесть месяце 2020 года получил 1215 обращений от жителей, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом в среду сообщила пресс-служба аппарата полпредства.

"За первое полугодие 2020 года в аппарат полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе поступило 1215 обращений граждан. Это в полтора раза превышает показатель по итогам первого полугодия 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего - 671 - направили жители Ставропольского края, 112 пришло из Республики Дагестан, 98 - из Кабардино-Балкарской Республики, 70 - из Республики Северная Осетия-Алания, 57 - из Республики Ингушетия, 54 - из Чеченской Республики и 46 - из Карачаево-Черкесской Республики. 107 обращений поступило от жителей других субъектов России.

"Все обращения рассматриваются в установленном законом порядке, при необходимости перенаправляются в соответствующие органы власти в субъектах СКФО. Их рассмотрение в аппарате полпреда берется на контроль", - говорится в сообщении.