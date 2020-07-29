Медики из регионов СКФО проходят реабилитацию в Дагестане после борьбы с коронавирусом

МАХАЧКАЛА, 29 июля. /ТАСС/. Медики из регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) прибыли на территорию расположенного на берегу Каспийского моря научно-оздоровительного комплекса (НОК) "Журавли" в Дагестане для реабилитации после борьбы с коронавирусом. Об этом сообщается в среду на сайте администрации Махачкалы.

"В рамках проекта "Слава врачам" в научно-оздоровительном комплексе "Журавли" проходит бесплатную реабилитацию медперсонал, который в непростое для всех время боролся с коронавирусной инфекцией. Так, в комплексе уже отдыхают медики из Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Карачаево-Черкессии и Северной Осетии", - говорится в сообщении.

Как отмечается, до конца летнего сезона центр планирует принять еще 500 человек.

В начале июля в Дагестане стартовала акция "Слава врачам", в рамках которой медики проходят реабилитацию по группам примерно в 60 человек из разных больниц Дагестана и других регионов страны. Ранее гендиректор научно-оздоровительного комплекса "Журавли", профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Магомед Магомедов сообщал, что комплекс нацелен на внедрение современных научных разработок, технологий в оздоровление и формирование здорового образа жизни, и поэтому основной акцент сделан на здоровое питание и гидропроцедуры, в том числе с использованием морской воды.

Кроме отдыха на берегу Каспия с участием медиков планируется обсудить и актуальные проблемы здравоохранения, связанные с борьбой с новым коронавирусом, а также попытаться разработать программу лечения пациентов с коронавирусом и реабилитации уже переболевших им.