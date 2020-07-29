Первые семьи вернулись в заброшенное село Даттых в Ингушетии

МАГАС, 29 июля. /ТАСС/. Первые три семьи, проживавшие ранее в заброшенном приграничном с Чечней селе Даттых в Ингушетии , спустя почти 20 лет вернулись на прежнее место жительства и занялись скотоводством, рассказал ТАСС глава села Вахит Хайров.

Село Даттых расположено на административной границе с Чечней, которая была установлена в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии. Село, как и другие приграничные с Чечней населенные пункты, пострадало во время боевых действий на Кавказе в 1990-е годы и было покинуто жителями.

"Первые три семьи вернулись в Даттых. Пока они поставили небольшие вагончики и живут в них, занимаются скотоводством. Также еще одна семья на данный момент занимается восстановлением своего дома. Желающих вернуться в родное село очень много", - сказал Хайров, добавив, что сейчас в селе ведется работа по созданию необходимой инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба главы региона, в Даттыхе уже построены насосная станция мощностью 55 куб. м в сутки и резервуар объемом 100 куб. м в рамках реализации национального проекта "Экология".

"Ведется дальнейшая работа по наладке водоснабжения. Планируется строительство дороги в период 2021-2022 годов, обсуждается восстановление 18 км газопровода в течение двух месяцев", - говорится в сообщении.

После установления административной границы с Чечней в 2018 году властями Ингушетии было принято решение возродить Даттых и построить в селе школу на 120 мест, детский сад на 60 мест, а также провести реконструкцию сельских дорог для возвращения жителей в населенный пункт.