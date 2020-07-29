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Семьи с тройнями в Северной Осетии получили сертификаты на приобретение жилья

Общая сумма субсидий - 3,7 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 июля. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров вручил сертификаты на жилье семьям, в которых в 2012 и 2014 годах родились тройни, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Мы с гордостью наблюдаем, что в Северной Осетии с каждым годом растет число зарегистрированных браков, количество рожденных детей. Благодарен всем многодетным матерям Осетии. Вы посвятили себя воспитанию подрастающего поколения. Ваш каждодневный нелегкий труд заслуживает высокой оценки и уважения, ведь чем больше у нас будет рождаться малышей, тем сильнее и крепче будет наша республика", - цитирует пресс-служба Битарова.

Сертификаты вручили двум семьям - Хугаевы и Хорановы получили возможность улучшить свои жилищные условия за счет субсидий на общую сумму более 3,7 млн рублей. Средства выделены из республиканского бюджета.

Соответствующая программа была разработана по указанию Битарова в 2016 году правительством республики. За это время воспользоваться господдержкой смогли 14 семей.

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