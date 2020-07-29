Почти 50 объектов строят в Нальчике в рамках нацпроектов в 2020 году

НАЛЬЧИК, 29 июля. /ТАСС/. Около 50 объектов строят в столице Кабардино-Балкарии (КБР) городе Нальчике в рамках национальных проектов. Среди них прокладка водопровода, ремонт дворовых и общественных территорий, реконструкция культурных объектов и устройство спортивных площадок, сообщили в среду в пресс-службе администрации города.

"Масштабные работы развернулись в Нальчике в этом году в рамках нацпроектов, которые включают 48 объектов, мэр города Таймураз Ахохов проинспектировал ход работ", - говорится в сообщении.

Так началось строительство сквера им. Адмирала Головко и сквера возле новой 33-й школы в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды", также в этом году благоустроят 25 дворовых территорий.

"В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" уже ведутся работы по капремонту ул. Канукоева и ул. Кирова, а также по ремонту пр. Шогенцукова и улиц Фурманова и Мусова. Коме того, в связи с высокими показателями исполнения проекта и опережающими темпами реализации дополнительно выделены средства, благодаря которым в текущем году году будут выполнены работы по реконструкции ул. Тлостанова, ремонту улиц Мальбахова, М. Вовчок, Мовсисяна, Иллазарова", - уточнили в администрации.

В Нальчике появятся и пять многофункциональных игровых площадок, строительство ведется на средства нацпроекта "Демография". В рамках федеральной целевой программы "Жилище" строят новую линию водоснабжения протяженностью 6 км, установят и два новых резервуара-накопителя общим объемом 18 тыс. кубометров.

Капитальный ремонт Театра юного зрителя стал долгожданным событием как для артистов, так и для зрителей. Кроме того по нацпроекту "Культура" ведется ремонт трех детских школ искусств. Также в рамках госпрограммы КБР "Культура Кабардино-Балкарии" в настоящее время ведется ремонт здания Дома культуры селения Хасанья (относится к городскому округу Нальчик), где работы также будут завершены к сентябрю 2020 года.