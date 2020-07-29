Более 100 сотрудников ГУ МЧС Северной Осетии стали донорами крови по акции "30 добрых дел"

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 июля. /ТАСС/. Более 100 сотрудников ГУ МЧС по Северной Осетии приняли участие в акции "30 добрых дел" и стали донорами крови. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В честь 30-летия МЧС России сотрудники чрезвычайного ведомства по всей стране проводят акцию "30 добрых дел". Сегодня это начинание поддержали и сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия - Алания - добровольными донорами стали более 100 пожарных и спасателей", - говорится в сообщении.

Акция "30 добрых дел" приурочена к 30-летию МЧС.

Многие из спасателей и пожарных сдают кровь на регулярной основе. За 12 лет фельдшер-спасатель медико-психологической службы специализированной пожарно-спасательной части Игорь Гадзацев уже успел сдать более 25 литров крови. Он является почетным донором России.

"Сданная кровь находится на карантине полгода. Потом, если она кому-то понадобилась, меня вызывают на контрольный анализ. И только после этого кровь идет "в дело". Скольким людям за 12 лет донорства удалось помочь? Точно не припомню. Но то что десяткам - точно. В основном это роженицы, люди, пострадавшие в ДТП, и те, кому понадобилась срочная операция. Ни с кем из них, к сожалению, не довелось увидеться лично, но осознание того, что кому-то помог, дорогого стоит", - цитирует пресс-служба Гадзацева.