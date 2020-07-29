Власти Ставрополья планируют провести модернизацию Пятигорского мусоросжигательного завода

ПЯТИГОРСК, 29 июля. /ТАСС/. Руководство Пятигорского мусоросжигательного завода и власти Ставрополья разработают план модернизации предприятия, которое эксплуатируется более 30 лет. Сначала планируется обновить сортировочную линию, сообщили журналистам в среду в пресс-службе главы региона.

Губернатор Владимир Владимиров провел совещание по вопросам эксплуатации мусоросжигательного завода в Пятигорске. Завод эксплуатируется с 1980-х годов, с тех пор не модернизировался. В настоящее время предприятие находится в сложной финансовой ситуации, а его техническое состояние не позволяет обеспечить максимальную экономическую эффективность.

"Обсуждены различные подходы к дальнейшему развитию завода. Губернатор подчеркнул, что вне зависимости от выбранного варианта обязательным условием является модернизация мощностей предприятия, которая в первую очередь позволит повысить его экологичность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководством завода уже подготовлены планы по обновлению сортировочной линии.

"Это может быть только первым шагом. Чтобы предприятие работало успешно и безвредно для окружающей среды, необходима модернизация. На Кавказских Минеральных Водах у нас не должно быть проблем ни с отходами, ни с экологией", - отметил Владимиров, слова которого приводятся в сообщении. По поручению губернатора вопросы дальнейшего развития завода будут прорабатываться в краевом правительстве совместно с собственником.

В пресс-службе главы региона ТАСС уточнили, что краевая власть взяла на контроль ситуацию на заводе, но в настоящий момент информации о том, что еще будет модернизировано, в какие сроки и сколько средств на это потребуется, сообщить не могут, эти вопросы находятся на стадии решения.