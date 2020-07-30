Полигон на севере Якутии займется исследованиями в сфере энергетики и переработки сырья

ЯКУТСК, 30 июля. /ТАСС/. Создание испытательного полигона в Булунском районе на севере Якутии будет способствовать комплексному изучению восточного сектора российской Арктики, а также решению проблем энергообеспечения отдаленных арктических поселений. Такое мнение выразил в четверг ТАСС министр по развитию Арктики и делам народов Севера республики Владимир Черноградский.

Глава Якутии Айсен Николаев 28 июля одобрил комплексный план развития Тикси на период до 2025 года. В нем определены семь приоритетных направлений, в том числе создание испытательного полигона научно-образовательного центра (НОЦ) "Север".

"Основными направлениями полигона могут стать испытания альтернативных источников энергии, энергоресурсосбережения, в том числе для исследования их совместной работы для тепло- и электроснабжения арктического поселка. Кроме того, в Тикси можно организовать первичную и глубокую биотехнологическую переработку арктического биосырья, проектирование и строительство зданий и сооружений, адаптированных к арктическим условиям, в том числе купольного типа", - сказал Черноградский.

Он подчеркнул, что создание испытательного полигона НОЦ в Тикси будет способствовать формированию Международного центра научных исследований Арктики на базе ресурсов Академии наук Республики Саха (Якутия) и Якутского научного центра Сибирского отделения РАН для комплексного изучения природной среды в восточном секторе российской Арктики. По его мнению, развитие испытательного полигона НОЦ будет также способствовать развитию туристско-рекреационного кластера "Российский Север Арктики".

Булунский район - один самых крупных регионов Якутии. Включает в себя семь муниципальных образований, пять из которых являются национальными и входят в перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. В районе живут около 8 500 человек разных национальностей.