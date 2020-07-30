В регионах СКФО сделают упор на цифровизации школ после опыта дистанционного обучения

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 июля. /ТАСС/. Опыт дистанционного обучения, на которое из-за пандемии коронавируса перешли в том числе школы Северо-Кавказского федерального округа, выявил в регионах несколько проблем: низкая скорость передачи данных, неготовность педагогов проводить занятия с использованием современных технологий, отсутствие у некоторых школьников ноутбуков или компьютеров. Сейчас власти намерены делать упор на цифровизации образовательных учреждений и чаще использовать в обучении онлайн-формат.

На низких скоростях

Основные проблемы, с которыми столкнулись регионы Северного Кавказа при переходе на дистанционное обучение - это плохая скорость передачи данных и нестабильный сигнал. К примеру, в Республике Дагестан все 1 416 школ подключены к интернету, однако, по данным министерства информатизации, связи и массовых коммуникаций региона, не во всех образовательных учреждениях скорость передачи данных соответствует необходимому минимуму. Директор МКОУ "Худигская СОШ" в Дагестане Байран Ибрагимов поделился с корреспондентом ТАСС, что интернет в школе работает с перебоями, а иногда его нет месяцами. В школе компьютеры и планшеты есть лишь у 20% учащихся.

"В ходе дистанционного обучения было много проблем с интернетом. Из-за отсутствия технических средств некоторые учащиеся не могли выйти на связь с учителями, в начальных классах очень трудно объяснять новый материал. В основном учащиеся - дети из многодетных семей", - сказал Ибрагимов.

Около 20% школьников Кабардино-Балкарии, где работают 265 школ, также не имеют технических средств для того, чтобы учиться дистанционно. Во время пандемии им оказывали помощь администрации школ. "Не все образовательные организации были к этому готовы в плане наличия соответствующего оборудования, хотя мы над этим тоже работаем. Есть многодетные семьи, у которых нет достаточно средств выхода в интернет, если трое-четверо обучающихся, либо нужен был определенный режим выхода в интернет, либо несколько гаджетов", - рассказала ТАСС замминистра просвещения, науки и по делам молодежи КБР Екатерина Мисостова.

По ее словам, некоторые родители даже изъявили желание продолжить обучение именно в таком режиме, но многие все же выступают за традиционную форму. "Мы окончили седьмой класс, и учимся неплохо, но и моему ребенку было сложно, потому что она расценила этот вариант учебы как нечто необязательное", - поделилась мнением о дистанционном обучении мать восьмиклассницы Элеоноры Айшат Османова из КБР.

Завуч средней общеобразовательной школы №4 города Ардон Северной Осетии Светлана Сопоева отметила, что из-за перебоев в работе интернета не загружались даже образовательные платформы. "Для многих это стало своего рода двойным испытанием: во-первых, совершенно новая форма обучения, во-вторых, проблемы со связью, которые не удалось разрешить. Это повлияло, конечно, на усвоение знаний", - уточнила Сопоева. Как рассказали ТАСС в пресс-службе Минобрнауки Северной Осетии, вместе с тем и часть педагогов оказалась не готова проводить занятия с использованием высоких технологий, поэтому в дальнейшем будут внесены коррективы в программы повышения квалификации.

По словам замминистра образования Чечни Ильяса Тааева, почти 100% школ республики обеспеченны интернетом, но проблема остается в сельской местности, где недостаточно высокая скорость. "Сейчас требование к современной школе - 100 Мб/с для городов и 50 Мб/с - для сельского населения, но у нас такими скоростями не обладает ни одна школа. Если брать сельские, то это скорость 2 Мб/с, максимум пять, которой явно не хватает для дистанционного обучения. Эти проблемы характерны для всех регионов, [для ее решения] есть федеральная программа обеспечения высокоскоростным интернетом школы России, но пока ситуация такова", - сказал он.