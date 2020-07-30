В Ессентуках начались мероприятия по цифровизации городского хозяйства

ПЯТИГОРСК, 30 июля. /ТАСС/. Город Ессентуки присоединился к реализации проекта "Умный город". На курорте модернизируют пешеходные переходы, появятся "умные" остановки, а также информационные табло, сообщили журналистам в четверг в управлении по информполитике правительства Ставропольского края.

"Уже создана рабочая группа, в задачи которой входит в том числе генерирование идей по индивидуализации цифрового облика Ессентуков. Помимо базовых цифровых технологий "умных" городов, ессентучане планируют внедрить и свои отличительные сегменты, которые добавят городу характерные только для него черты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цифровизация затронет сферы туризма, безопасности и ЖКХ. "В ближайших планах Ессентуков модернизация пяти пешеходных переходов. Практически по всем маршрутам движения общественного транспорта появятся "умные" остановки, которые оборудуют информационными табло. По предварительным расчетам, таких остановок будет 66", - рассказал Сергей Рудометкин, директор Регионального информационно-аналитического центра, на базе которого создан Центр компетенций цифровизации городского хозяйства края, слова которого приводятся в сообщении.

По данным управления, в городе для туристов появятся информационные табло с функцией обратной связи. Они будут содержать сведения о памятниках, культурно-досуговых мероприятиях и многом другом. Окончательное решение по цифровизации объектов городского хозяйства Ессентуков будет принято после оценки объемов и сложности предстоящей работы.

Проект цифровизации городского хозяйства "Умный город" разработан Минстроем России в 2018 году и в настоящее время реализуется в рамках двух национальных проектов: "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика". В начале 2020 года на Ставрополье был утвержден региональный паспорт программы по цифровизации региона, куда включен и город-курорт Ессентуки.