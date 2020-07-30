Ставрополье вместе с Росконгрессом будут продвигать проекты на внутреннем и внешнем рынках

ПЯТИГОРСК, 30 июля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края, фонд "Росконгресс" и Общероссийская общественная организация "Ассоциация юристов России" заключили соглашение о сотрудничестве. Совместными усилиями они будут продвигать инвестиционные и экспортные проекты края на внутреннем и внешнем рынках, соглашение поможет развить и туристический потенциал региона, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Росконгресса.

"Ставрополье является уникальным местом с точки зрения не только бальнеологического направления. У нас развиваются интересные практики промышленного, этнического и событийного туризма. На высоком уровне находится международное сотрудничество. Кроме этого, партнерство с фондом дает нам возможность в полной мере реализовать инвестиционный потенциал региона, познакомить с ним большее количество предпринимателей из России и зарубежья", - отметила заместитель министра экономического развития Ставропольского края Сузанна Дамир, слова которой приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, Росконгресс со своей стороны планирует организовывать в крае крупные мероприятия.

"У нас уже есть отличный опыт сотрудничества с представителями Ставропольского края: в 2017 году мы вместе организовали Восьмой российско-азербайджанский межрегиональный форум. Мы готовы продолжить совместную работу. Например, мы проводим в регионах России выездные сессии Петербургского международного экономического форума "Регионы России: новые точки роста", было бы интересно организовать такое мероприятие в Ставропольском крае. Сотрудники Фонда всегда готовы оказать содействие в проведении встреч и организации конгрессно-выставочных мероприятий", - сказала заместитель директора, руководитель дирекции международного и регионального сотрудничества Фонда Росконгресс Александра Огнева, которую цитирует пресс-служба.

Фонд и министерство экономического развития Ставропольского края определят состав участников рабочих групп, привлекут представителей профильных ведомств края, согласуют план будущих мероприятий и выездных сессий.

Фонд "Росконгресс" - социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, спортивных и общественных мероприятий и событий в области культуры. Фонд учрежден в 2007 году для содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Мероприятия фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тыс. представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5 тыс. экспертов в России и за рубежом.