Три ясельных блока планируют сдать в одном из районов КБР осенью 2020 года

НАЛЬЧИК, 30 июля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии планируют сдать три ясельных блока по нацпроекту "Образование" в одном из районов региона осенью 2020 года, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе администрации Баксанского района.

"В Баксанском районе полным ходом идет строительство трех ясельных блоков на 140 мест в рамках реализации национального проекта "Образование". Ожидается, что объекты будут сданы в октябре, раньше планировалось в декабре", - рассказал ТАСС собеседник агентства.

Строительство новых корпусов для размещения ясельных групп идет при школе № 1 селения Исламей (60 мест), дошкольного блока селения Куба (40 мест) и прогимназии селения Атажукино (40 мест). Пристройки к основным зданиям предназначены для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. Кроме того, к концу года ожидается сдача блока на 60 мест в селении Заюково. Общая сумма финансирования строящихся объектов составляет около 154 млн рублей.

Как сообщается, благодаря реализации национального проекта "Образование" будет практически минимизирована потребность в ясельных местах в Баксанском районе.

В администрации подчеркнули, что на сегодняшний день уже завершаются работы по внутренней и внешней отделке помещений, благоустройству прилегающей территории. В новых дошкольных учреждениях предусмотрены две спальни, две игровые зоны, актовый зал и медицинский кабинет.

Ранее в июле в пресс-службе главы и правительства региона сообщали, что завершено строительство 21 ясельного блока на 940 мест. В Кабардино-Балкарии реализуются мероприятия в рамках национальных проектов "Образование" и "Демография", госпрограмм "Развитие образования в КБР" и "Доступная среда", которые оказывают существенную поддержку в обеспечении качественной подготовки образовательных организаций к новому учебному году.