На кладбище в Петербурге установили памятный знак архитектору Гавриилу Барановскому

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Памятный знак (кенотаф) в день столетней годовщины смерти установили на Комаровском кладбище в Санкт-Петербурге известному русскому архитектору Гавриилу Барановскому (1860-1920), который спроектировал здание штаб-квартиры Русского географического общества (РГО). Об этом ТАСС в четверг сообщили в Петербургском городском отделении РГО.

"Инициатива исходила от архитекторов, краеведов и в первую очередь от муниципалитета Комарово. Вице-президент РГО также инициативу поддержал и направил письмо поддержки. Город разрешил установить этот памятный знак на Комаровском кладбище, которое является особым мемориальным местом", - сообщила собеседница агентства.

Как пояснили в отделении РГО, Барановский умер в поселке Келломяки (ныне поселок Комарово) 28 июля 1920 года и был похоронен на Келломякском кладбище, могила архитектора не сохранилась. Недавно удалось установить место и дату смерти архитектора, а также другие важные факты его биографии. Кенотаф установили в день 100-летней годовщины со дня смерти Барановского. В РГО отметили, что 23 октября в штаб-квартире общества в Петербурге также планируется провести круглый стол, приуроченный к двум юбилейным датам: 100-летию со дня смерти и 160-летию со дня рождения Барановского.

Гавриил Барановский - архитектор, историк архитектуры, издатель, известен также созданием фундаментальной "Архитектурной энциклопедии второй половины ХIХ века". Его самые известные работы в Петербурге: Дом торгового товарищества "Братья Елисеевы" на Невском проспекте, здание Русского географического общества, Буддийский храм, собственная дача "Вилла Арфа" в Келломяках.

Здание штаб-квартиры РГО в Петербурге построено в 1907-1908 годах по проекту Барановского специально для Русского географического общества. Штаб-квартира общества не закрывалась ни на один день даже в годы блокады. В 2004 году здание было капитально отреставрировано. В настоящее время в штаб-квартире располагаются библиотека, научный архив и лекторий им. Ю. М. Шокальского.

Комаровское кладбище возникло в начале XX века. Здесь похоронены видные деятели культуры и науки, военного дела и медицины, в том числе поэтесса Анна Ахматова, нобелевский лауреат Жорес Алферов, композитор Вениамин Баснер, писатель Даниил Гранин, актер Андрей Краско, музыкант Сергей Курехин, кинорежиссер Иосиф Хейфиц.