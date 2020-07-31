В Архангельской области в 2020 году созданы два виртуальных концертных зала

АРХАНГЕЛЬСК, 31 июля. /ТАСС/. Два виртуальных концертных зала в 2020 году созданы в Архангельской области, сообщает в пятницу пресс-служба министерства культуры региона.

"В 2020 году сразу два виртуальных концертных зала созданы в Архангельской области в рамках федерального проекта "Цифровая культура" нацпроекта "Культура". На их создание в Няндоме и Северодвинске из федерального бюджета направлено 1,1 млн рублей и 2,6 млн рублей соответственно", - говорится в сообщении.

Виртуальный концертный зал в Няндоме создан на базе Няндомского районного центра культуры и спорта "Дом культуры "Заря". Он оснащен современным мультимедийным оборудованием и скоростным интернетом, рассчитан на 120 мест. Зал в Северодвинске создан на базе Центра культуры и общественных мероприятий. Он также полностью оборудован и рассчитан на 200 зрителей.

В учреждениях уже формируется репертуарный план. Но торжественное открытие и начало работы виртуальных концертных залов запланированы на осень из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.

Национальный проект "Культура" реализуется в стране в рамках указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года. Он включает федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".