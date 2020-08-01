Представитель Карачаево-Черкесии выиграл гонку по высотному бегу в Кабардино-Балкарии

БЕЗЕНГИ /Кабардино-Балкарская Республика/, 1 августа. / ТАСС/. Абрек Кочкаров из Карачаево-Черкесии выиграл гонку по скайраннингу в дисциплине "Вертикальный километр" (забег по горному рельефу с набором высоты 1 тыс. м) на фестивале экстремальных видов спорта Outdoor Festival Alpindustria Bezengi, который проходит в Безенгийском ущелье Черекского района Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом ТАСС сообщил в субботу президент горного клуба "Альпиндустрия" Сергей Зон-Зам.

"На гонке "Вертикальный километр", которая состоялась в рамках фестиваля Outdoor Festival Alpindustria Bezengi в субботу, первым среди мужчин финишировал представитель Карачаево-Черкесии Абрек Кочкаров с результатом 47 мин. 33 сек., вторым дистанцию преодолел спортсмен из Республики Саха (Якутия) Эрхан Бысыин (49:22), третьим пришел Петр Слободянюк из Томской области (49:33). Среди девушек победительницей стала спортсменка из Сочи Оксана Стефанишина, которая уступила лидеру мужской гонки всего четыре минуты и преодолела дистанцию за 51 мин. 01 сек. Второй была Жанна Вокуева из Санкт-Петербурга, уступившая Оксане всего 6 секунд (51:07), третьей стала также представительница Питера Валерия Меркурьева (58:47)", - рассказал Зон-Зам.

Скайраннинг представляет собой бег в горной местности, с набором высоты не ниже одной тысячи метров. Старт трассы в Безенги находится на отметке 2 тыс. м над уровнем моря, финиш на 3 тыс. м. "Вертикальный километр - это эталонная дисциплина скайраннинга, люди бегут вверх по разным маршрутам, набирая ровно 1 000 метров в высоту. Протяженность вертикального километра в Безенги равна двум километрам, в России это самый вертикальный километр со средним уклоном трассы 30 градусов", - уточнил собеседник агентства.

На дистанции стартовали около 70 участников из двух десятков регионов России. Среди них был и президент Федерации альпинизма, скалолазания и ледолазания КБР, дважды восходитель на Эверест Абдул-Халим Ольмезов. Состязания проводятся в формате фестиваля и с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

Третий фестиваль экстремальных видов спорта Outdoor Festival Alpindustria Bezengi проходит в Безенгийском ущелье Черекского района Кабардино-Балкарии с 29 июля по 2 августа. Любители активного отдыха участвуют в гонках в горах на разные дистанции как в дневное, так и ночное время. Также в программе фестиваля состязания по скалолазанию, ночной трейлраннинг (бег по природному рельефу), экологическая акция. На фестивале проходят лекции, тренировки с профессионалами и тесты снаряжения.

Организаторы фестиваля - Горный клуб "Альпиндустрия" при поддержке альплагеря "Безенги".