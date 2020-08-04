Мастерские двух адаптированных школ в Новгородской области обновят в 2020 году

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 августа. /ТАСС/. Мастерские двух адаптированных школ-интернатов в поселках Новгородской области отремонтируют в 2020 году на сумму 15,6 млн рублей по нацпроекту "Образование". После модернизации ученики на современном оборудовании и в комфортных условиях смогут получать необходимые навыки по востребованным на рынке труда области профессиям, сообщили ТАСС во вторник в Министерстве образования региона.

"В рамках проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование" создаются условия для поддержки образования детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2020 году в проекте принимают участие: адаптированная школа-интернат №5 поселка Кулотино Окуловского района и адаптированная школа-интернат №9 в деревне Мякишево Хвойнинского района. Финансирование составляет 15,6 млн рублей. На сегодняшний день идет ремонт помещений, закупка необходимого оборудования", - сообщили в Министерстве, пояснив, что ремонт и закупка оборудования идут согласно графику.

Как добавили в Министерстве образования региона, в этих школах модернизируют мастерские трудового и профессионально-трудового обучения предметной области "Технология". В них воспитанники школ получают навыки по востребованным на рынке труда региона профессиям. Например, детей обучают швейному и столярному делу.

Ранее также с помощью нацпроекта "Образование" новое оборудование установили в мастерских четырех адаптированных школ и центров в Великом Новгороде и Боровичах. На переоснащение мастерских тогда было выделено 16 млн рублей федеральных и областных средств.

Нацпроект "Образование", общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.