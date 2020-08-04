Туристов из Хабаровска вернут с черноморских курортов стыковочными рейсами

ХАБАРОВСК, 4 августа. /ТАСС/. Власти Хабаровского края договорились о возврате туристов, которые отдыхают на курортах Сочи и Крыма, стыковочными рейсами после отмены чартеров. Об этом во вторник сообщил врио губернатора Михаил Дегтярев в Instagram.

"Дорогие друзья, вижу вашу обеспокоенность по ситуации с отменой прямых рейсов в Сочи и Крым из Хабаровска. По моему поручению состоялись переговоры с руководством "Библио-Глобуса". Действительно, компания убирает чартеры с 20 августа <…> После 20 августа по согласованию с туристами и без всяких доплат компания предлагает вернуться в Хабаровск стыковочными рейсами. Стыковка будет проходить от двух до пяти часов в аэропорту Шереметьево", - написал Дегтярев.

Если туристы не хотят лететь с пересадкой после 20 августа, то компания обеспечит возврат всей уплаченной за путевку суммы. Со всеми пассажирами идут переговоры.

Программа прямых чартерных перевозок из Хабаровска в Сочи и Симферополь была запущена в июле. Заказчиком рейсов и туристическим оператором выступила компания "Библио Глобус". Несмотря на высокую, по данным хабаровского аэропорта, загрузку рейсов и заявленные сроки реализации программы до конца октября, с 20 августа полеты по данным направлениям из городов Дальнего Востока полностью прекращаются по инициативе туроператора. Хабаровский аэропорт сообщал о том, что руководство обратилось к главе региона Дегтяреву и в Ростуризм с просьбой о сохранении рейсов в Сочи и Крым для жителей края.