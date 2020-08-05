Ветроэнергетическая установка для экономии дизтоплива появится в удаленном селе Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 августа. /ТАСС/. Строительство четвертой ветроэнергетической установки (ВЭУ) в поселке Усть-Камчатск для экономии примерно 110 тонн дизельного топлива в год завершится в 2021 году. Проект реализуется совместно с японской компанией Комаи "Халтек Инк", сообщила ТАСС заместитель министра ЖКХ Камчатского края Светлана Филиппова.

"В Камчатском крае силами ПАО "РусГидро" и АО "Южные электрические сети Камчатки" в рамках инвестиционной программы предприятия реализуется проект "Расширение ветроэнергетической системы в Усть-Камчатске", который предусматривает строительство четвертой ветроэнергетической установки. Завершение строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию ВЭУ запланировано на 2021 год, после ввода ветроэнергетической установки, ежегодная экономия дизельного топлива составит порядка 110 тонн натурального топлива", - сказала Филиппова.

Уточняется, что в настоящее время между АО "ЮЭСК" и японской компанией Комаи "Халтек Инк" подписан договор поставки ветроэнергоустановки. Ожидаемый срок поставки оборудования на полуостров - август 2020 года.

Президент России Владимир Путин 21 июля подписал указ о продлении сроков реализации национальных целей развития страны до 2030 года. Одной из национальных целей в указе названа комфортная и безопасная среда для жизни. Комментируя решение президента, вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что Россия будет в ближайшие десять лет двигаться по "зеленому" направлению, так как новые национальные цели развивают экологическую повестку и усиливают ключевые экологические задачи.