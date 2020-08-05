Четыре модельные библиотеки появятся на Ставрополье до конца года

СТАВРОПОЛЬ, 5 августа. /ТАСС/. Модельные библиотеки появятся в четырех муниципалитетах Ставрополья до конца 2020 года, учреждения стали победителями конкурсного отбора на получение субсидии, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Минкультуры края. В настоящий момент в регионе работают пять модельных библиотек.

"По итогам конкурсного отбора по созданию модельных библиотек [в 2020 году] победителями от края признаны Центральная городская библиотека им. М. Горького в Пятигорске, библиотека-филиал №13 им. И. В. Кашпурова в Ставрополе, районная детская библиотека в Изобильненском городском округе и библиотека-филиал в селе Юца Предгорного района", - говорится в сообщении.

Каждая из библиотек получит деньги на модернизацию, работы проведут до конца 2020 года. В городе Ставрополе, который является крупнейшим в крае, модельная библиотека станет первой. В учреждении планируют создать кинозону, зону для проведения концертов, спектаклей, учебных занятий и конференций.

В 2019 году пять учреждений Ставрополья получили средства из федерального бюджета на создание модельных библиотек. "Коренным образом изменилось библиотечное пространство, расширился спектр услуг. Появился доступ к современным электронным базам данных. В числе новшеств - интерактивные полы и доски, тач-столы, современные настольные игры, компьютеры", - говорится в сообщении министерства.

Национальный проект "Культура" реализуется в стране в рамках указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года. Он включает федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".