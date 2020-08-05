Северная Осетия направит на реализацию генплана в Беслане более 9 млрд рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 августа. /ТАСС/. Более 9 млрд рублей направят на реализацию генплана Беслана в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам видеоконференции, которую провел председатель регионального правительства Таймураз Тускаев.

"В административном центре Правобережного района будут построены современная станция скорой помощи, художественная и музыкальные школы, и другие объекты. Общий объем средств, направляемых на реализацию генерального плана, превысит 9 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно генеральному плану развития Беслана, планируется возведение новых объектов, и в их числе школа и детский сад, станция юных техников и натуралистов. Важным градостроительным документом, определяющим будущий облик Беслана, также предусмотрены реконструкция городской поликлиники, стадиона "Пищевик", дома детского творческого творчества.

Также в Беслане будет благоустроен парк на улице Окружной. Планируется до 1 октября получить положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации данного объекта.

Руководитель коммунальной отрасли республики Майран Тамаев рассказал участникам совещания о состоянии дел в части прохождения государственной экспертизы проектов, предусматривающих реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения в Беслане, обустройства ливневой канализации.

"Нам нужен замкнутый цикл проектирования объектов, входящих в генеральный план развития Беслана - именно таким образом должна быть выстроена работа профильных министерств и местной власти. Если, к примеру, говорить о предстоящих изменениях состояния дорожной сети, то налажено серьезное взаимодействие между Комитетом дорожного хозяйства и районной администрацией. Финансовые средства доведены и важно обеспечить качественную подготовку проектно-сметной документации по объектам, где работы начнутся уже в следующем году", - сказал Тускаев.