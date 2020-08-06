МЧС Крыма наградило знаком отличия "За заслуги" девочку, спасшую тонущего мальчика

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 августа. /ТАСС/. Дарью Павлову из Тулы, спасшая мальчика в бассейне, наградили знаком отличия "За заслуги" отряда "Крым-спас", сообщается в четверг на сайте Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

Инцидент произошел 1 августа в частном отеле в пригороде Уютное. На записи с камер наблюдения видно, что мальчик упал в бассейн, катаясь на самокате вокруг него. Увидев это, девочка в одежде бросилась в воду и стала выталкивать ребенка. Подоспевшие на помощь взрослые вытащили мальчика из бассейна.

"Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов вручил маленькой героине [знак] "За заслуги". По словам родителей, Даша занимается плаванием от регионального отделения Общероссийской общественной организации "Россоюзспас", поэтому он подарил девочке профессиональный набор для детского подводного плавания", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг глава Республики Крым Сергей Аксенов вручил Даше путевку в международный детский центр "Артек".