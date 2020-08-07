Бесплатные учебные пособия и прописи на родных языках получат первоклассники в КЧР

ЧЕРКЕССК, 7 августа. /ТАСС/. Первоклассники Карачаево-Черкесии получат в новом учебном году бесплатные учебники и прописи для изучения родных языков, сообщила в пятницу ТАСС министр образования и науки КЧР Инна Кравченко.

"При поддержке главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова все первоклассники республики получат учебные пособия и прописи по родным языкам", - рассказала министр.

По ее мнению, любовь к родным языкам детям необходимо прививать с детства. В свою очередь, изучение родного языка способствует познанию культуры и традиции народа.

Кравченко отметила, что учащиеся 1-4 классов в новом учебном году получат бесплатные учебники по всем предметам, школьники 1-11 классов с ограниченными возможностями здоровья также будут обеспечены учебными пособиями. На приобретение всех видов учебников и прописей будет выделено более 50 млн рублей.

Всего в 2020 году 177 школ республики готовятся принять более 53 тыс. учеников.

КЧР - один из самых многонациональных регионов РФ, в котором проживают представители около 100 народов, пять из которых - абазины, ногайцы, карачаевцы, русские и черкесы - являются субъектообразующими этносами.