Оренбургский пуховый фасад. Как село ищет перспективу через культуру

С именем Черномырдина в Черном Отроге, куда он часто приезжал при жизни, связано много чего новаторского. Например, первые в области школьные компьютеры при его содействии появились в местном образовательном учреждении — пик прогресса для середины 1990-х. Здание музея его имени кто-то из приезжих сравнил с космическим кораблем, который приземлился в степи. А когда-то семья Черномырдиных зарабатывала на жизнь традиционным для этих мест промыслом — вязанием платков

Село Черный Отрог в Оренбургской области — малая родина создателя "Газпрома" и премьер-министра России (1993–1998) Виктора Черномырдина, благодаря чему здесь уже после его смерти появилась постройка в стиле хай-тек по соседству с объектом советского классицизма — бывшим райкомом. Он хотел создать музей села и даже приобрел для этого здание, выстроенное в послевоенные годы для районного комитета партии. Теперь музей создан, и вокруг него формируется актив, который пытается осмыслить и улучшить жизнь этого села. Пуховницы и ретромобили Историко-мемориальный музей Виктора Степановича Черномырдина — учреждение еще не открытое, но уже работающее. Регулярные экскурсии здесь еще не проводятся, а посетителей пускают только в дни открытых дверей. По сути, это первый и пока единственный частный музей в Оренбургской области.

В нем хранятся личные вещи и архив Черномырдина, есть кабинет бывшего премьер-министра, который передан правительством России. А еще — коллекция автомобильной техники, собранная Черномырдиным — от ЗИСа до "Москвича", редкие экземпляры зарубежных машин — Rolls-Royce Phantom II, Mercedes-Benz 540К и другие.

— По той причине, что музей в настоящее время "полуприкрыт", у нас есть возможность работать над социокультурными проектами, — рассказывает директор музея Светлана Черномырдина — невестка Виктора Степановича. Она признается, что решение возглавить музей несколько лет назад далось ей непросто: пугало отсутствие опыта руководителя и незнание музейного дела. С тех пор Черный Отрог стал вторым домом, из Москвы приезжает сюда часто, а лето практически полностью проводит здесь вместе с сыном Витей. "Оренбургский пуховый фасад" — одна из таких идей, получившая в прошлом году поддержку Фонда президентских грантов. Статус села Черный Отрог как одного из исторических центров пуховязания в Оренбуржье решили отметить, украсив в едином стиле дома пуховниц — женщин, большую часть жизни посвятивших народному промыслу. Но проект далеко не сводится к ремонту и покраске фасадов старых домов. — Суть нашего начинания — изменить отношение людей к деревянным домам. Да, многие из них старые и нуждаются в ремонте, но даже если покрасить фасад и изменить в нем несколько элементов, дом преображается, — говорит руководитель проектно-выставочного отдела музея Виктория Кандыбина.

Обязательных критериев при отборе было два: постройка должна быть старой, а в доме — проживать бабушка-пуховница. Выбор пал на два дома, расположенных в центре села напротив входа в музей. Глава Черноотрожского сельсовета Зуфар Габзалилов говорит, что после презентации проекта в администрации села прошли бурные обсуждения. Людям понравились сама инициатива и предложенные эскизы, но тут же появилось много вопросов: почему именно эти дома, почему бы их не отремонтировать капитально? Некоторые не скрывали, что хотели бы украсить свое место жительства, авторы проекта предусмотрели и такой вариант развития событий. — На средства выигранного гранта был закуплен лазерный станок, который выжигает детали для украшения фасадов. Мы готовы его предоставить для работы всем желающим, а также привлечь архитектора для разработки индивидуального макета, поделиться своими расчетами, сметами, дать советы. Если люди захотят это сделать, то почему бы и нет, — говорит Виктория. Сознание Чистого Отрога Это уже не первый социально-культурный проект музейного коллектива. Одной из идей, которая родилась на стыке интересов сельчан и музейщиков, стало движение "Чистый Отрог". Разбросанным по улицам мусором были недовольны все. Народную инициативу сделать село чище поддержали лекциями, а массовый субботник отметили чаем из самовара. — По вечерам устраиваем показы фильмов с чаепитиями, рассказываем об экологии и призываем на следующий день всех выйти на субботник, — говорит старший научный сотрудник музея Александр Мещеряков. — В первый раз у нас пришло 50 человек, мы собрали полный грузовик мусора, расчистив овраг. Традиция пить чай на травах из самовара теперь сопровождает все акции с участием волонтеров в Черном Отроге. "Дети его просто обожают", — отмечает Александр, приглашая всех к дымящему самовару после нескольких часов работы над покраской ворот и фасада дома бабы Флюры.

Уговаривать помочь с ремонтом и украшением первого пухового фасада в селе никого не пришлось. Школьники сразу же откликнулись на призыв в соцсетях, желающих даже пришлось разделить на группы. — Это важная работа, которая, мы очень надеемся, не только украсит территорию, но и поможет повлиять на менталитет жителей села. Увидев красивый фасад, люди поймут, что можно украсить и свой двор, — считает 16-летний Витя, внук Виктора Степановича. Черный Отрог — одно из самых больших сел в округе. — Рядом очень много сел умирающих, где осталась одна улица, где, к сожалению, проживают только пожилые люди, которые не ухаживают за своими домами — у них нет на это сил, — говорит Витя Черномырдин. — Я побывал в селе Петровское, где сохранился старинный торговый ряд, но собственники здания заделали его сайдингом, потому что у людей не было выбора, как отремонтировать. Возможно, этот проект позволит донести до людей мысль, что можно отремонтировать фасады в более изящном стиле и тем самым увеличить турпоток в села и число покупателей в местных магазинах. Как платок семью кормил В Музей Черномырдина уже приезжали участники международного молодежного форума "Евразия" и Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Помимо показа основной экспозиции и коллекции автомобилей для иностранных гостей традиционно устраивают мастер-класс по пуховязанию. — Приглашаем бабушек, которые просто сидят и вяжут, а экскурсовод рассказывает историю промысла и технологию изготовления платка, — уточнила Светлана Николаевна. — Иностранцы оторваться от бабушек просто не могут. Все фотографии, которые они выкладывают потом в Instagram, — это фото с бабушками. А еще им очень интересно просто посмотреть село, ведь люди всегда приезжают к людям.

Старинный деревянный чемодан и пуховый платок — экспонаты музея, напоминающие о жизни семьи Черномырдина и десятках таких же историй односельчан. Связанные из козьего пуха вещи они возили в город, продавали или меняли на хлеб. Вязали в Черном Отроге когда-то все — от маленьких девочек до пожилых бабушек. Здесь даже была создана пуховая артель — одна из первых в регионе. Работая на дому, женщины сдавали определенное количество платков в год и имели постоянный доход, ручной труд ценили за рубежом, черноотрожские платки попадали даже за океан — в США и Канаду.

Экспонатами музея стали косынка и палантин, связанные Флюрой Салимовой — это ее дом был первым украшен узором с платка. Вязать она научилась еще до школы, помогала маме и ее сестрам. Начинала с носков, перчаток и свитеров, когда ее семья жила в Средней Азии, а переехав в Черный Отрог, научилась вязать платки. — Я работала в школе, но времена были такие, что год не платили зарплату, хлеб покупать не на что было. Работая в интернате, я получала 170 рублей. Поедем — купим пух, он раньше дешево стоил, сейчас намного дороже. Наберем — и айда, вяжем. За 200–300 рублей продадим, едем домой. Так и жили, — рассказывает бабушка Флюра, присматривая за правнучкой, чтобы та не выпачкалась в краске. В подвале здания музея стоит горьковатый запах пиленой и жженой древесины. В небольшом помещении — современный лазерный станок, купленный на средства гранта, и листы фанеры с пропиленными дырами заготовок.

Описание Александр Мещеряков © Алена Гниденко/ТАСС

Окрашенные в белый цвет детали будущих пуховых фасадов просыхают в коридоре. Квадраты со скругленными углами и выпиленной сердцевиной в массе создадут паттерн, который издалека выглядит как традиционный узор оренбургского пухового платка. — Были технические сложности, связанные с изначальным состоянием и внешним видом домов, — рассказывает архитектор проекта и разработчик узора Александр Алексеев. — Подбирая вариант декора — а их у нас было девять, — мы исходили из соображений легкости изготовления и долговечности будущего украшения. Наши округлые и достаточно простые по очертаниям "печенюшки" создают ажурность и нарядность, когда смотришь на домик издалека.

С другой стороны, нет тонких выступающих острых частей, которые в первую очередь начинают расщепляться и отламываться. С точки зрения архитектуры не хотелось перегружать фасад. Наш узор — модульный, что позволяет разместить его на любой фасад — маленький или большой, прямой или кривой. За счет своей стилистический нейтральности он должен "сесть" достаточно гармонично. Ценность личного участия Зуфар Габзалилов возглавляет Черноотрожский сельсовет уже 30 лет. По его мнению, Музей Черномырдина теперь задает направление для развития села. — Там работают очень активные ребята. Их мировоззрение несколько отличается от взглядов "коренного" населения: у нас порой глаз замыливается, и мы не видим, не придаем значения каким-то вещам. Тогда они нам подсказывают, — считает глава. Габзалилов уверен, что идею украсить фасады домов жители тоже поддержат. — Если бы нам лет 20 назад сказали, что на улице будут расти цветы и их никто не будет срывать, мы бы не восприняли всерьез. Теперь это в порядке вещей — село украшают клумбы и цветники. Музей ведет нас по этому пути, люди включаются, — говорит он. — В перспективе мы хотим разработать план развития села, чтобы привести его в порядок, — рассказывает руководитель музея Светлана Черномырдина. — Одно из начинаний в этом направлении — проект "Площадь первых", к благоустройству которой приступили прошлым летом. Она представляет собой место отдыха у камня, установленного в честь основания села, там будут лавочки для отдыха, а на клумбах высадим традиционные для местной степи травы. Газон — это в городе, у нас будет ковыль.