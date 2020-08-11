Зампред Госдумы призвала молодежь занять активную позицию в вопросах экологии

ПЯТИГОРСК, 11 августа. /ТАСС/. Зампред Госдумы Ольга Тимофеева призвала молодежь активнее выступать с инициативами в сфере экологии и защиты территорий от мусора. Об этом она сообщила во вторник во время онлайн-встречи с участниками Северо-кавказского молодежного онлайн-форума "Машук".

"Это ключевая тема, которая, на мой взгляд, сегодня будет первой, помимо здравоохранения, образования. То, чем мы дышим, какую воду пьем, что вокруг - это сегодня крайне важно для каждого из нас <…>. Я призываю, в том числе общественников, молодых ребят, давайте защищать наши территории", - сказала Тимофеева во время встречи с участниками "Машука".

Одной из тем встречи стала реализация мусорной реформы в стране. "Мы ее запустили с нуля, по факту, это новая отрасль, которой не было никогда. Мы продолжаем видеть, к сожалению, что аулы, села, города завалены мусором. Мы видим огромное количество операторов, которые не справляются с вывозом, но и также видим, что мы все, каждый житель, платим за это. Мы сегодня делаем все, чтобы донастроить закон и заставить этот механизм работать качественно", - сказала Тимофеева.

Вице-спикер Госдумы отметила, что стране необходимо дальнейшее развитие сферы мусоропереработки. "Мы сегодня строим огромную отрасль - у нас не хватает сортировочных комплексов, заводов, которые будут перерабатывать все это. На это нужно несколько лет. Давайте вместе пытаться выстраивать и "выруливать" эту историю", - отметила Тимофеева.

Форум "Машук" проводится в Пятигорске Ставропольского края с 2010 года. В 2019 году форум проходил с 9 по 30 августа, тогда впервые на "Машуке" была организована третья смена, а число участников увеличилось до 3 тыс. XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук-2020" проходит с 10 по 26 августа, лучшие участники по итогам первых смен попадут на четвертую очную смену, которая запланирована на сентябрь 2020 года.