Дом полководца Суворова восстановят на территории его бывшего имения под Владимиром

ВЛАДИМИР, 11 августа. /ТАСС/. Администрация Собинского района Владимирской области намерена восстановить деревянный дом на месте имения полководца Александра Суворова в местечке Ундол, входящем в границы города Лакинска. Об этом ТАСС сообщил во вторник глава администрации района Александр Разов.

Как уточнили ТАСС в администрации района, отец Александра Суворова приобрел село Ундол в середине XVIII века, позже имение унаследовал сам полководец и жил здесь в 1774-1775 годы. Именно здесь генералиссимус работал над своей знаменитой книгой "Наука побеждать", построил школу, создал театр, помогал деньгами крестьянам, пел на клиросе в местной церкви Казанской иконы Божией Матери.

"На историческом месте в Ундоле будет построен дом. Уже больше двух лет ведется работа, мы общаемся с музеем Суворова в Санкт-Петербурге - ищем подробное описание дома. Информации о нем почти нет, от краеведов мы знаем, что дом был небольшой, двухэтажный, 8 на 8 метров. Но никто не может дать его полное описание, сейчас мы ищем эту информацию", - отметил Разов.

По словам главы администрации, власти муниципалитета уже провели работу по оформлению документов, разрешающих построить здание. Как уточнил Разов, около года власти отводят на планировку постройки, еще столько же времени потребуется на строительство, после чего в доме планируется открыть музей.

"У нас при храме в Ундоле есть экспонаты, уголок Суворова. Есть смотрительница, и нам есть, чем наполнить будущую экспозицию", - добавил собеседник агентства.

Александр Суворов (1730-1800) - русский военачальник, генералиссимус. Участник русско-турецких войн (1768-1774, 1787-1791). Командовал русской армией в Итальянском и Швейцарском походах (1799). Кавалер всех российских орденов, вручавшихся при его жизни мужчинам. Еще одно имение Суворова во Владимирской области сейчас активно восстанавливают в селе Кистыш, где в ближайшее время запланировано открытие памятника полководцу за счет средств Российского военно-исторического общества.