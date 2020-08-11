Первый поезд "Таврия" отправился из Крыма в Адлер и Ростов-на-Дону

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Первый поезд "Таврия" из Симферополя отправился во вторник в Адлер и Ростов-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе оператора пассажирских железнодорожных перевозок по Крымскому мосту компании "Гранд сервис экспресс".

Состав проследует до станции Разъезд 9 км в Краснодарском крае, далее каждая из групп вагонов будет следовать самостоятельно (как два состава с разными локомотивами) под своим номером в графике движения до Адлера и Ростова-на-Дону.

"Новые ночные поезда из Симферополя в Ростов-на-Дону и Адлер позволят с удобством путешествовать вдоль черноморского побережья и делают доступной инфраструктуру Краснодара и Ростова-на-Дону для жителей полуострова. Большая часть мест занята пассажирами. Основная часть пассажиров проследует до конечной станции Адлер. Протяженность маршрута составит 790 км, время в пути составит 22 часа", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что в состав поезда входят два купейных и 15 плацкартных вагонов (включая группу Симферополь - Ростов-на-Дону). Общая вместимость состава - более 800 мест. Стоимость билета на полный маршрут в плацкартном вагоне от 1 400 рублей, в купейном - от 3 000 рублей. Поезда будут отправляться раз в три дня. Первый состав двухгруппного поезда "Таврия" №315/316 Симферополь - Адлер с купейными и плацкартными вагонами проследует через Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Лазаревское и Сочи.

Поезд №415/416 сообщением Симферополь - Ростов-на-Дону будет курсировать через станции Тимашевская и Староминская, общее время в пути из Симферополя до станции Ростов-Главный составит 15 часов.

Компания "Гранд сервис экспресс" создана в 2002 году, является первым частным железнодорожным перевозчиком страны. С декабря 2019 года открыто постоянное железнодорожное пассажирское сообщение с Крымом на двух маршрутах: Москва - Симферополь и Санкт-Петербург - Севастополь.