Учеников младших классов в Чечне обеспечат бесплатным горячим питанием

ГРОЗНЫЙ, 13 августа. /ТАСС/. Власти Чечни намерены в новом учебном году обеспечить бесплатным горячим питанием более 131 тысячи учащихся начальных классов. Об этом сообщил в четверг ТАСС замминистра образования Чечни Ильяс Тааев.

"Все учащиеся школ региона с первого по четвертый классы будут обеспечены бесплатным горячим питанием, прогнозируется, что это более 131 тысячи детей. Это поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и очень важное направление, которое будет нами реализовано. Здоровое питание растущего организма играет важную роль, меню мы пока еще разрабатываем, оно будет соответствовать нормам Роспотребнадзора", - сказал Тааев.

Как сообщил в "Инстаграме" помощник главы республики и премьер региона Муслим Хучиев, все школы Чечни имеют полную техническую и организационную готовность, что подтверждает заключение управления Роспотребнадзора по республике.

"Данный вопрос имеет высокую социальную значимость и находится на особом контроле главы Чечни Рамзана Ахматовича Кадырова. Качество школьного питания должно быть на высоком уровне. Поручил профильным министерствам усилить взаимодействие с управлением Роспотребнадзора по Чечне, а также с федеральными органами исполнительной власти в части реализации послания главы государства Федеральному собранию, подойти к вопросу организации бесплатного питания в школах со всей ответственностью", - написал Хучиев.

Идею сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы президент России Президент России Владимир Путин озвучил в ходе оглашения послания Федеральному собранию РФ. В тех школах, где уже есть техническая готовность, кормить детей бесплатно необходимо начать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.